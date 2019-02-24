الهلال يخطف نقطة غالية من زيسكو

فرض الهلال التعادل الإيجابي (1/1) على مضيفه زيسكو الزامبي، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بملعب ليفي ماواناواسا بأندولا في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، حيث بكر الأزرق عن طريق نصر الدين الشغيل الذي استفاد من عرضية السموأل ميرغني في الدقيقة 66 بإحراز الهدف الأول وأدرك كامبولي التعادل لزيسكو في الدقيقة 72 ورفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط، وقد أكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الكونغولي ادريسا أمبومبو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. و سيتلقي الفريقان يوم 3 مارس المقبل في أم درمان ضمن مباريات الجولة الرابعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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