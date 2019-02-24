بالفيديو : رغم الظلم التحكيمي الهلال يفرض التعادل علي زيسكو الزامبي .. شاهد الأهداف

تمكن نادي الهلال السوداني من اقتلاع نقطه ثمينه بعد تعادله خارج أرضه مع زيسكو الزامبي بهدف لمثله .

وتعرض الهلال لظلم تحكيمي واضح من الحكم حيث تم طرد المهاجم ادريس امبومبو في أواخر الدقائق من الشوط الأول بصوره أضحكت الجميع .

تقدم الهلال على مضيفه زيسكو بهدف جميل سجله اللاعب نصر الدين الشغيل مستفيداً من كره عكسية رائعة من زميله أبوعاقله عبدالله في الدقيقة 65 من زمن المباراة .

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد تمكن النادي الزامبي من إدراك التعادل في الدقيقة 71 إثر هفوة دفاعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .