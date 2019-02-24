تمكن نادي الهلال السوداني من اقتلاع نقطه ثمينه بعد تعادله خارج أرضه مع زيسكو الزامبي بهدف لمثله .
وتعرض الهلال لظلم تحكيمي واضح من الحكم حيث تم طرد المهاجم ادريس امبومبو في أواخر الدقائق من الشوط الأول بصوره أضحكت الجميع .
تقدم الهلال على مضيفه زيسكو بهدف جميل سجله اللاعب نصر الدين الشغيل مستفيداً من كره عكسية رائعة من زميله أبوعاقله عبدالله في الدقيقة 65 من زمن المباراة .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد تمكن النادي الزامبي من إدراك التعادل في الدقيقة 71 إثر هفوة دفاعية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رغم الظلم التحكيمي الهلال يفرض التعادل علي زيسكو الزامبي .. شاهد الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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