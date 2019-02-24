كبر إلى النيجر للمشاركة بمؤتمر المائدة المستديرة

توجه نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، يوم الأحد، إلى عاصمة جمهورية النيجر نيامي، للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء، الذي يستمر لمدة يومين.
ويقدم نائب رئيس الجمهورية بحسب وكالة السودان للأنباء كلمة السودان خلال المؤتمر، الذي يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات المطروحة في المؤتمر ودعم عشرة ملايين أسرة لتمكينها من مجابهة ظاهرة التغير المناخي، وتوفير 200 ألف وظيفة للشباب، وكان في وداعه بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف، أحمد سعد عمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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