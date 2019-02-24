بعشرة لاعبين..الهلال يتعادل مع زيسكو بهدف في الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - عاااجل

الخليج 365 :

حقق الهلال تعادلا ثمينا من امام زيسكو الزامبي على ملعب الاخير بهدف لكل في مواجهة الجولة الثالثة التي استضافها مساء اليوم ملعب مياناواسا تقدم الهلال اولا عبر الشغيل وادرك كالينجا التعادل لاصحاب الارض

الشوط الاول انطلق بقوة وقاد فيه الهلال هجمة وسدد اطهر لكن الحارس يتسلم الكرة وسط دهشة الجماهير التي تابعت المباراة

عاد زيسكو واستعاد الكرة الا ان دفاع الهلال كان في الموعد وقطع احد الهجمات الزامبية من كرة مرسلة طولية خلف دفاع الهلال .

انطلق اللاعب سمؤال ميرغني بكرة وارسلها عكسية ابعدها فاكسون جانبية تابعها الهلال عبر بوي يعيدها الى الجريف للشغيل ومن ثم الى الشغيل الذي حولها الى امبوبو تحولت اللاعب الجريف ابعدها لوجوك شيكولي .

اعتمد الفريق الزامبي على الارسال الطويل لكن دفاع الهلال اجاد التعامل مع كل الكرات الطولية وحولها الى وسط اللعب .

نوع الفريق الزامبي من اساليب اللعب ولجأ الى اللعب من اللمسة واحدة لكن الهلال كان فطنا

استعاد الهلال خطورته وقاد له ادريسا امبوبو هجمة من الجهة اليسرى ولعبها الى الشعلة لكن الحارس كان يقظا وتسلم تسديدة وليد الشعلة.

نجح الهلال في نصب مصيدة التسلل للاعب الزامبي جاكسون موانزا مهاجم زيسكو والحد من خطورته طوال زمن الشوط الاول .

تواصل البحث الهلالي عن هدف السبق وترسل له اللاعب اطهر عكسية ابعدها الفريق الزامبي من امام ادريسا ,. حصل زيسكو على ركلة زاوية لم يستفد منها.

وقف الحظ عابثا امام فرصة اللاعب ادريسا التي علت العارضة من عكسية اللاعب وليد الشعلة المثالية

في الدقيقة 42 اطلق اللاعب ابوعاقلة تسديدة علت العارضة ضربة مرمي لفريق زيسكو الزامبي.

طرد امبوبو

طرد الحكم امبوبو في الزمن المبدد بسبب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

جاءت بدايته متوازنة بعض الشيء ونجح الهلال فيه في إبطال كافة المحاولات الزامبية.

كاد الحارس جمال سالم ان يتسبب في هدف بسبب خروجه الخاطئ لإبعاد كرة عكسية لعبها لاماندا رأسية تمر إلى ضربة مرمى .

أرسل اللاعب اطهر الطاهر كرة خلف المدافعين لوليد الشعلة كانت مقرية من الدفاع

حصل زيسكو الزامبي على ركلة زاوية لم تكن بالمثالية تمر الى ضربة مرمي هلالية.

هدف هلالي

من جملة تكررت كثيرا احرز اللاعب الشغيل هدفا من كرة اللاعب اطهر الطاهر المقصية في الدقيقة 67 من المواجهة التي لعبت بميواناسا .

اطلق اللاعب كالينجا تسديدة من وسط الملعب تمر الى ضربة مرمي للهلال .

هدف لزيسكو

احرز اللاعب كالينجا هدف التعادل لفريق زيسكو بعد دقيقتين فقط من هدف الهلال الاول في اللقاء .

اجرى مدرب الهلال تعديلا بخروج ديارا وحل في مكانه فارس عبد الله ليلعب في الرواق الايسر ويعود اللاعب بوي للدفاع .

اعتمد الهلال في الجز الاخير من اللقاء على الهجمات المرتدة وكثف من الدفاع.

دخول مؤمن

اجري مدرب تعديل بدخول اللاعب مؤمن مكان ابوعاقلة لتنشيط الوسط في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

نجح نبيل الكوكي في الحد من خطورة زيسكو وحد من خطورته تماما

حاول اصحاب الارض الوصول الى شباك الهلال لكن دون جدوي لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ناكانا وزيسكو ثالثا واخيرا الاشانتي بثلاثة نقاط