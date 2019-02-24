شاهد بالصور : حفل قران النجمة نورهان نجيب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتفلت نجمة قناة النيل الأزرق نورهان نجيب, مساء الجمعة بعقد قرانها على الأستاذ حازم, وذلك وسط حضور زملائها بالشاشة الزرقاء وبعض المطربين الذين شاركوها الفرح.

وعبرت نجمة النيل الأزرق عن سعادتها بعقد قرانها وكتبت على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : (سألوني:حسيتي بشنو أول ما شوفتيهو قلتا ليهم: في جملة بتتقال دائماً في الروايات (علمت منذ هذه اللحظة أن حياتي لن تعود إلى سابق عهدها) أنا حسّيت كده بالظبط وعقد على قلبي من أول نظرة).

وختمت نورها تدوينتها التي وجدت إعجاب المئات رسمياً.. (حرم السيد حازم) الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.