شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة النظام العام بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر، ودفع غرامة ‏مبلغ (5) آلاف ‏في مواجهة طالبتي ثانوي، بعد أن تم القبض عليهما في ‏منزل مهجور في مايو، عندما كانتا تتعاطيان الحشيش.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على طالبتي ثانوي تمارسان هذا الفعل داخل بيت مهجور…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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