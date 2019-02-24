المؤتمر الوطني: شعار تسقط بس ما بشيل ليهو حكومة

شهاب محمد - الخرطوم - شعار حزب المؤتمر الوطني

الخليج 365:

قطع المؤتمر الوطني بأن رئيس الجمهورية البشير مازال رئيساً للحزب ولم يتخل عنه، وأوضح نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب محمد مصطفى الضو أن قرار بقاء الرئيس على رئاسة الحزب تحدده مؤسسات الحزب في المؤتمر العام، وأكد أن رئاسة البشير للوطني لا تنفي وقوف الرئيس على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع.

ولفت محمد في حديثه بالمنبر الإعلامي للمركز القومي للإنتاج الإعلامي حسب صحيفة الإنتباهة أمس إلى أن ولاة الولايات الذين تم تعيينهم أمس لن يذهبوا، وهم رؤساء للمؤتمر الوطني بالولايات، وقال إن الحزب رتب أوضاعه بالولايات، ونواب رؤساء الحزب هم من يديرون الحزب بالولايات الآن، إلى حين انعقاد المؤتمر العام. وأكد الضو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أزمة وطنية وليست أزمة الوطني وجزم بانتهاء عهد الثورات في البلاد، وقال: (شعار تسقط بس ما بتشيل ليهو حكومة)، وأكد أن تغيير الحكومات يكون بالتداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع، ومن حق الشعب أن يختار من يحكمه، وأشار إلى أن الاحتجاجات سوف تذهب بالبلاد للانزلاق في مربع الفوضى، وقال إن الجو الفوضوي لن يسمح بتنمية واستقرار البلاد وتهيئة البيئة للمشاركات السياسية والاقتصادية.