شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وقوفه مع رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا.

وقال كلينتون، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “العنف المؤسف في فنزويلا، يجب أن يتوقف.. أنا أقف مع الرئيس خوان غوايدو، والجمعية الوطنية، وشعب فنزويلا، وهم يحتضنون حقهم في العيش بسلام، واختيار قادتهم، وتحديد مستقبلهم، في وئام مع جيرانهم”.

كانت هذه تفاصيل خبر بيل كلينتون يعلن وقوفه مع رئيس البرلمان الفنزويلي ويدعو لوقف “العنف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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