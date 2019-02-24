اتفاقية بين الزكاة و"سند" الخيرية للحد من الفقر

وقع ديوان الزكاة الاتحادي، مع مؤسسة “سند” الخيرية، على اتفاقية تعاون لتعزيز ودعم المشروعات الإنتاجية والحد من الفقر وتقديم الخدمات للفقراء والمساكين، وأناب عن الديوان الأمين العام، محمد عبدالرازق، وعن المؤسسة، سامية محمد عثمان.

وشرّفت مراسم التوقيع الذي جرى في قاعة الصداقة بالخرطوم، حرم رئيس الجمهورية، وداد بابكر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة “سند”.

هذا وقد أشادت حرم الرئيس بأداء ودور الديوان الكبير في تقليل حدة الفقر بالبلاد.

إلى ذلك قال الأمين العام للزكاة، محمد عبدالرازق، إن الشراكة تأتي في إطار التوسع في تمليك المشروعات الإنتاجية والخدمات للفقراء والمساكين.

وامتدح مجهودات مؤسسة “سند” الخيرية بفروعها المنتشرة في ولايات السودان المختلفة، وإسهامها في دعم وتوفير المشروعات الإنتاجية في كل الولايات والقرى والفرقان في مجال تقديم خدمات المياه والصحة والتعليم .

واستعرضت المديرة التنفيذية لمؤسسة “سند” الخيرية، سامية محمد عثمان، نشاطات المؤسسة المختلفة من خلال توفير الخدمات ومحاربة الفقر وسط المجتمع السوداني، عبر المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل.

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