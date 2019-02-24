نقابة أطباء السودان تكشف عن حصيلة أحداث مظاهرات أم درمان اليوم .. شاهد ماذا قالت ؟

أعلنت نقابة أطباء السودان، وهي هيئة غير رسمية، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي على أيدي الشرطة السودانية أُثناء تفريقها لتظاهرات إندلعت ظهرا بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

في غضون ذلك، وجه تجمع المهنيين السودانيين “تجمع غير رسمي ” اليوم الأحد، نداء بتوسيع رقعة التظاهرات لفك الحصار الذي تفرضة الأجهزة الامنية على حي بري في الخرطوم .

وقال بيان نشر على صفحة تجمع المهنيين السودانيين على موقع فيسبوك اليوم بتوقيع نقابة اطباء السودان، إن الشرطة تصدت للمتظاهرين في مدينة ام درمان اليوم بالرصاص الحي, ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص بإصابات مختلفة في الرأس والكتف واليد.

وخرجت أم درمان اليوم في تظاهرات, تُعد هي الأكبر من نوعها منذ إندلاع التظاهرات في المدن السودانية في كانون أول/ديسمبر الماضي ،وفق مراقبين وشهود عيان, في تحد واضح لقرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي.

وقال شاهد عيان تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حي الهاشمبات بمدينة أم درمان تمت محاصرته تماما بقوة من الاجهزة الأمنية التي تعمل على ضرب واعتقال المتظاهرين وملاحقتهم.

كما أكد شهود عيان محاصرة حي بري في الخرطوم من ثلاثة مداخل, بواسطة الأجهزة الامنية عبر سبعين من سيارات الدفع الرباعي واشاروا الي أن عمليات ملاحقة تتم للمتظاهرين داخل المنازل.

كان الرئيس السوداني قد أعلن أول أمس الجمعة حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام،وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.

كانت الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث على تردي الاوضاع الاقتصادية في السودان قد توسع نطاقها للمطالبة بتنحي البشير ونظامه.

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