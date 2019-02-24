البشير يؤكد على متانة العلاقات مع أفريقيا الوسطى

أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، يوم الأحد، متانة العلاقات مع أفريقيا الوسطى وحرص السودان على تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين.

وأثنى البشير، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، برئيس برلمان أفريقيا الوسطى، الحاج موسى لورا، على حرص بلاده والتزامها بتحقيق السلام والاستقرار على أراضيها.

وأوضح الحاج لورا في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع رئيس الجمهورية مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة التي تم توقيعها بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم، مثمناً وقوف السودان وحرصه على معالجة كافة القضايا الأفريقية وإحلال السلام بالقارة.

وقال إنه نقل شكر وتقدير رئيس بلاده للسيد رئيس الجمهورية، على دوره في تحقيق المصالحة بين الفرقاء بأفريقيا الوسطى، والدور الإيجابي الذي يلعبه السودان مع الشركاء في بسط الأمن والسلام في الإقليم.

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