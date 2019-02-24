النائب الاول: نسعي لبسط العدل بين الناس

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بالقصر الجمهوري، يوم الأحد، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، نائباً أول للرئيس، بحضور مولانا عبدالمجيد إدريس رئيس القضاء.

وأكد النائب الأول في تصريح عقب مراسم أداء القسم، أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكداً أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا.

وأكد ابن عوف أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، وأنه لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفا أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة، على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد.

ودعا الإعلام إلى القيام بدوره الوطنى في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.

واعتبر النائب الأول أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، داعياً الجميع للعمل على تحقيق طموحاته من خلال بسط العدل بينهم، قائلاً “هم جميعهم أبناؤنا وبناتنا وسنكون معهم على تواصل”، ودعاهم إلى المعقولية وعدم الجنوح في المطالب.

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