ايلا: سنكون خصوماً لمن يعمل على الإضرار بالوطن

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، إن المرحلة تتطلب جهداً وتعاون الجميع لتحقيق آمال المواطنين، وإن حكومته ستضع نصب أعينها معالجة القضايا وهموم المعاش والخدمات، وتابع” سنكون خصوماً لكل من يعمل على الإضرار بالوطن والمواطنين”.

وتعهد ايلا في أول تصريح صحفي بعد أدائه القسم أمام رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الأحد، بالعمل على وضع سياسات تمكننا من العدل بين الناس.

وزاد “سنعمل على المساهمة في كل ماهو مطلوب من ترقية الحياة ومعالجة قضايا الناس، وتوفير فرص العمل الكريم للشباب”.

وأشار ايلا إلى أن الفترة المقبلة، لإزالة المعوقات التي جعلت الوطن في مؤخرة دول العالم، بالرغم من أنه يتمتع بموارد كبيرة.

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