ممتاز: المرحلة المقبلة مفصلية تتطلب الشفافية

نبه وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، ولاة الولايات الجدد بأن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية تتطلب الحرص والشفافية، ودعاهم لتسلم ولاياتهم مع الخطط والتقارير وهيكلة حكومة الولاية، وتكليف مديري الوزارات والمديرين التنفيذيين في المحليات بتسيير الأعمال.

والتقى ممتاز في مكتبه بديوان الحكم الاتحادي، يوم الأحد، بولاة الولايات العسكريين، واستعرض الاجتماع دور ديوان الحكم الاتحادي تجاه الولايات من حيث التنسيق والاتصال والربط بالمركز وتكاليفهم في المرحلة المقبلة.

وقدم الوزير شرحاً مفصلاً لقانون الديوان والمهام المتعلقة به وربطه مع الولايات، وقدم كذلك شرحاً تفصيلياً لهيكل الديوان المجاز وما يلي الولاة من مهام.

وتلا الوزير قرار وزير الدفاع بأن يكون الزي الرسمي هو زي الوالي لأنها حكومة طوارئ.

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