كبر يتوجه للنيجر للمشاركة بمؤتمر المائدة المستديرة

توجه نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر الى عاصمة جمهورية النيجر نيامي للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي يستمر لمدة يومين .

وسيقدم نائب رئيس الجمهورية كلمة السودان خلال المؤتمر الذي يهدف الى توفير التمويل للمشروعات المطروحة في المؤتمر ودعم عشرة ملايين أسرة لتمكينها من مجابهة ظاهرة التغير المناخي وإحداث ٢٠٠ الف وظيفة للشباب ، وكان في وداعه بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف احمد سعد عمر .

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