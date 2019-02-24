تورط حفتر ومتمردي دارفور في تنفيذ إعدامات وسرقات بمنطقة مرزق الليبية

أعدمت (17) شخصاً ودمرت (121) مزرعة

مرزق (smc)

إتهمت قيادات أهلية بمنطقة مرزق الليبية، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومرتزقة الحركات الدارفورية بإعدام (17) شخصاً منذ دخولها مرزق، بجانب نهب وحرق خيرات المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب عن مرزق محمد لينو، أن عناصر الكرامة التابعة لخليفة حفتر المصحوبة بقوات المعارضة السودانية حرقت (83) منزلا ودمرت (121) مزرعة، بالإضافة إلى سرقة (104) سيارة تخص مدنيين.

وأشار لينو إلى أنهم قدموا تقريرهم إلى المبعوث الأممي غسان سلامة الذي وعدهم بالتواصل مع كافة الأطراف وفتح تحقيقات في الحادثة.