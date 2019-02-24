"الدعم السريع" تنفي صلة أفرادها بفيديوهات متداولة

نفت قوات “الدعم السريع”، يوم الأحد، ما تناولته بعض القنوات الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لمركبات عسكرية وأفراد نسبتها “كذباً وبهتاناً” لـ”الدعم السريع”.

وأكد الناطق باسم القوات، العقيد مرتضى عثمان أبوالقاسم، أن قوات “الدعم السريع” لديها مركباتها القتالية المميزة من خلال طلائها باللون الزيتي المموه، واللوحات المرورية التي تحمل اللونين الأحمر والأخضر وتبدأ بالأحرف “ق د س” ورقم عسكري .

وأوضح مرتضى أن القوات ترتدي الزي العسكري الذي يميزها عن بقية القوات مع شعار القوات على الكتف الأيمن، وأكد أن القوات تتحرك حسب الواجبات المكلفة بها تحت إمرة ضباط، وهي ملتزمة بالانضباط والمظهر العسكري المشرف .

وعبّر مرتضى عن شكره وتقديره للشعب السوداني لتفهمه لمهامهم وواجباتهم، وقال إنها ستظل وفية تجاه واجبها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .

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