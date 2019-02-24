البشير يوجه الولاة بأن يكون الاختيار لـ"الكفاءة والقدرة"

فوض رئيس الجمهورية، عمر البشير، ولاة الولايات المكلفين في اختيار من يرونه مناسباً لإعانتهم ودعمهم، ووجه بأن يكون الاختيار للكفاءة والقدرة في المقام الأول، وجدد ثقته في قدرة الولاة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وأكد البشير لدى مخاطبته الولاة عقب مراسم أداء القسم، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية جديدة تتطلب تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وازدهارها.

وأفاد أن اختيارهم تم بعناية وتمحيص وثقة، مؤكداً دعم الدولة لهم بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة.

إلى ذلك أعرب والي الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، إنابة عن الولاة عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أولاهم إياها رئيس الجمهورية لتولي مهامهم كولاة.

وتعهد ببذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالولايات، وتوفير الخدمات عبر التعاون والتنسيق مع مجتمعات الولايات لإنفاذ مهامهم، مبيناً أن المرحلة الراهنة تعتبر استثنائية تتطلب الحزم والحسم عبر القانون.

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