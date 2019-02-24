الدعم السريع تنفي صلتها بما بث من فيديوهات بوسائل التواصل

نفت قوات الدعم السريع ما تناولته بعض القنوات الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لمركبات عسكرية وأفراد نسبتها كذباً وبهتاناً لقوات الدعم السريع.

وأكد العقيد دكتور مرتضى عثمان أبو القاسم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع لديها مركباتها القتالية المميزة من خلال طلائها باللون الزيتي المموه و اللوحات المرورية التي تحمل اللونين الأحمر والأخضر و تبدأ بالأحرف (ق د س ) و رقم عسكري .

و أوضح مرتضى بحسب وكالة السودان للأنباء أن قوات الدعم السريع ترتدي الزي العسكري الذي يميزها عن بقية القوات مع شعار قوات الدعم السريع على الكتف الأيمن .

وأكد أن قوات الدعم السريع تتحرك حسب الواجبات المكلفة بها تحت إمرة ضباط وهي ملتزمة بالانضباط والمظهر العسكري المشرف .

وعبر مرتضى عن شكره وتقديره للشعب السوداني لتفهمه لمهام وواجبات قوات الدعم السريع، مؤكداً أنها ستظل وفية تجاه واجبها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)