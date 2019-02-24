موجز "السودان 365".. تظاهرات بأم درمان.. والغاز سيد المشهد

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

تعيين وكلاء للخارجية والنقل والتنمية الاجتماعية

أصدر مجلس الوزراء القومي قراراً بتعيين كل من السفير بدرالدين عبدالله، وكيلا لوزارة الخارجية والدكتورة فاطمة أحمد فضل وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، تعيين مالك بشير محمد الحسين وكيلا لوزارة النقل والتنمية العمرانية.

هذا وقد أشاد وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف، أحمد سعد عمر، بالدور الذي إضطلع به العاملون بالأمانه العامة لمجلس الوزراء في الفتره الماضية، ودعا عمر الي بذل المزيد من الجهود لترقية الأداء.

السودان واثيوبيا يناقشات تطوير التعاون الاقتصادي

بدأت بالخرطوم اليوم الاحد باعمال اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة؛ يشارك فيها مسؤولين رفيعي المستوى في الوزرات الاقتصادية للبلدين.

وقال وكيل وزارة المالية في السودان؛ عمر فرج الله؛ ان اللجنة المشتركة بين البلدين؛ اسهمت في التطور الايجابي في مجالات التعاون المصرفي ، التجارة ، الصناعة الجمارك ، النقل والطرق والجسور ، الثروة الحيوانية، الإستثمار، والأسواق الحرة .

وأكد فرج الله ان فتح فرع البنك التجاري الأثيوبي؛ بالخرطوم يعزز التعاون المصرفي بإعتباره المدخل الأساسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الإستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية ترسيم الحدود بين البلدين ووضع العلامات الحدودية على الطبيعة بما يعزز تطوير علاقات التعاون الثنائي وتنشيط التجارة البينية وتحقيق مصالح الشعبين.

من جانبه اشاد وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة و الأثيوبي مستر يوهنّس دينقايو؛ بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة حديد.

وقال أن الإمكانيات الوافرة التي يتمتع بها البلدين تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما، وأمّن على إهمية تحديث فرص التعاون الاقتصادي وتجاوز تحديات التطبيق.

وأكد إلتزام الجانب الأثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين.

غاز مسيل للدموع وإغلاق طرقات لصد المحتجين

أطلقت قوات الأمن السوداني، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع بكثافة على محتجين في منطقة بري بالخرطوم ومناطق في أم درمان، وأغلقت بعض الشوارع في العاصمة.

ورغم إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، انطلقت تظاهرات في الخرطوم، الأحد، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك استجابة لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات معارضة.

وخرج الآلاف في تظاهرة وسط مدينة أم درمان غربي الخرطوم. كما تجمع مئات المتظاهرين في حي بري شرقي الخرطوم، بينما خرج عشرات المتظاهرين في أحياء بحري شمالي الخرطوم.

Advertisements

واندلعت المظاهرات ضد البشير في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.

البرلمان السوداني: الطوارئ لن تحد من حركة المواطنين

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني؛ أن إعلان حالة الطوارئ لن يُحِد من حركة المواطنين وحريتهم، في وقت كشفت فيه أن تطبيق الطوارئ في ولايتيّ كسلا وشمال كردفان أدت إلى أدت نتائج إيجابية.

وقال الهادئ آدم رئيس اللجنة لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن إعلان الطوارئ هو تمكين للأجهزة المختصّة من القيام بواجبها كاملاً.

واشار إلي أن تطبيق حالة الطوارئ في كل من ولايتي كسلا وشمال كردفان أثمرت عن نتائج إيجابية من خلال الحد من عمليات التهريب بأشكاله المختلفة، مؤكداً أن الطوارئ لن يؤثر علي حرية المواطنين.

وفي السياق أكد الخبير الأمني حنفي عبد الله أن حالة الطوارئ المقصود بها أن تكون سند قانوني للتعاطي مع الوضع الإقتصادي الراهن، مشيراً إلي أن القانون يساعد الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد والحد من تجارة العملة وعمليات التهريب بأنواعه.

"إبن عوف وإيلا" يؤديان القسم أمام البشير

أدي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا، اليوم الاحد، القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير بالقصر الرئاسي بحضور رئيس القضاء عبدالمجيد ادريس.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسومين جمهوريين بتعيين الفريق أول ركن ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع ود. ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي.

"إيلا": المرحلة المقبلة لمعالجة قضايا المواطنيين

قال رئيس وزراء السودان ؛ محمد طاهر إيلا؛ في أول تصريح صحفي بعد ادائه القسم امام الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاحد؛ قال أن المرحلة تتطلب جهد وتعاون الجميع لتحقيق امال واحلام المواطنيين.

واضاف ان الحكومة الجديدة ستضع نصب اعينها معالجة القضايا وهموم المواطنيين في المعاش والخدمات؛ وتابع: سنعمل على وضع سياسات تمكننا من العدل بين الناس؛ وان نكون خصوما لكل من يعمل على الاضرار بالوطن والمواطنيين.

وقال إيلا سنعمل على المساهمة في كل ماهو مطلوب من ترقية الحياة ومعالجة قضايا الناس؛ وتوفير فرص العمل الكريم للشباب.

واشار الى ان الفترة المقبلة ازالة المعوقات التي حدت بالوطن ان يكون في مؤخرة الدول العالم رغم عن انه يتمتع بالموارد الكبيرة.