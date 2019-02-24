البرلمان السوداني: الطوارئ لن تحد من حركة المواطنين

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني؛ أن إعلان حالة الطوارئ لن يُحِد من حركة المواطنين وحريتهم، في وقت كشفت فيه أن تطبيق الطوارئ في ولايتيّ كسلا وشمال كردفان أدت إلى أدت نتائج إيجابية.

وقال الهادئ آدم رئيس اللجنة لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن إعلان الطوارئ هو تمكين للأجهزة المختصّة من القيام بواجبها كاملاً.

واشار إلي أن تطبيق حالة الطوارئ في كل من ولايتي كسلا وشمال كردفان أثمرت عن نتائج إيجابية من خلال الحد من عمليات التهريب بأشكاله المختلفة، مؤكداً أن الطوارئ لن يؤثر علي حرية المواطنين.

وفي السياق أكد الخبير الأمني حنفي عبد الله أن حالة الطوارئ المقصود بها أن تكون سند قانوني للتعاطي مع الوضع الإقتصادي الراهن، مشيراً إلي أن القانون يساعد الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد والحد من تجارة العملة وعمليات التهريب بأنواعه.

