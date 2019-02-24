السودان واثيوبيا يناقشات تطوير التعاون الاقتصادي

بدأت بالخرطوم اليوم الاحد باعمال اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة؛ يشارك فيها مسؤولين رفيعي المستوى في الوزرات الاقتصادية للبلدين.

وقال وكيل وزارة المالية في السودان؛ عمر فرج الله؛ ان اللجنة المشتركة بين البلدين؛ اسهمت في التطور الايجابي في مجالات التعاون المصرفي ، التجارة ، الصناعة الجمارك ، النقل والطرق والجسور ، الثروة الحيوانية، الإستثمار، والأسواق الحرة .

وأكد فرج الله ان فتح فرع البنك التجاري الأثيوبي؛ بالخرطوم يعزز التعاون المصرفي بإعتباره المدخل الأساسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الإستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية ترسيم الحدود بين البلدين ووضع العلامات الحدودية على الطبيعة بما يعزز تطوير علاقات التعاون الثنائي وتنشيط التجارة البينية وتحقيق مصالح الشعبين.

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من جانبه اشاد وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة و الأثيوبي مستر يوهنّس دينقايو؛ بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة حديد.

وقال أن الإمكانيات الوافرة التي يتمتع بها البلدين تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما، وأمّن على إهمية تحديث فرص التعاون الاقتصادي وتجاوز تحديات التطبيق.

وأكد إلتزام الجانب الأثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين.

