الأمن السوداني يحاصر المحتجين في ضاحية بري

قال شهود عيان ان قوات كبيرة من القوات الامنية والشرطية؛ فرضت حصار محكما على ضاحية بري جنوب الخرطوم التي شهدت اليوم الاحد تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات.

وقال مواطن من داخل الحي فضل حجب اسمه لــــ( السودان 365) ان قوات مكافحة الشغب اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين وداخل المنازل.

واضاف ان الاوضاع صعبة وان الحي شبه محاصر من جميع الاتجاهات.

وتابع: قوات من الأمن دخلت الى الشوارع الداخلية للحي؛ لمحاصرة المحتجين الذي تراجعوا الى الساحات الداخلية.

وخرج المئات من المحتجين من بري اليوم؛ واشعلوا النار في اطارات السيارات واغلقوا الشارع الرئيسي المودي الى وسط العاصمة الخرطوم.

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واعلن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ الجمعة الماضية؛ فرض حالة الطوارئ في كل البلاد وكلف حكام عسكريين لتسيير اموار الولايات.

كما اصدر البشير قرارات بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

واعلنت احزاب المعارضة السودانية الاجراءات الطارئة؛ واكدت تمسكها بمواصلة الاحتجاجات حتى اسقاط نظام البشير.

