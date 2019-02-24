مساعد الرئيس السوداني: حريصون على تعزيز التعاون مع الكويت

أكد موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، حرص السودان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات والذي بدأ منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وبحث مساعد الرئيس السوداني خلال لقائه بالقصر الجمهوري سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد القبندي، مسار وسبل ترقية العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات ورغبات شعبي البلدين، فيما أوضح السفير الكويتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء ركز على مشروعات تنمية شرق السودان عبر صندوق المانحين والصندوق الكويتي للتنمية، مشيداً بما تم إنجازه من مشروعات وما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيراً إلى مواصلة بلاده لجهودها حتى تكتمل كل المشروعات.

