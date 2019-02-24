وبحث مساعد الرئيس السوداني خلال لقائه بالقصر الجمهوري سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد القبندي، مسار وسبل ترقية العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات ورغبات شعبي البلدين، فيما أوضح السفير الكويتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء ركز على مشروعات تنمية شرق السودان عبر صندوق المانحين والصندوق الكويتي للتنمية، مشيداً بما تم إنجازه من مشروعات وما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيراً إلى مواصلة بلاده لجهودها حتى تكتمل كل المشروعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس السوداني: حريصون على تعزيز التعاون مع الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.