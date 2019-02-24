البشير يؤكد متانة العلاقات مع أفريقيا الوسطى

وقال البشير لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الاحد رئيس برلمان افريقيا الوسطى الحاج موسى لورا ، ان السودان ملتزم بدعم الجهود التي تحقق السلام والاستقرار بالجارة افريقيا الوسطى.
ومن جانبه قال رئيس البرلمان الافريقي الحاج لورا في تصريحات صحافية؛ بحثت مع الرئيس السوداني؛ مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة التي تم توقيعها بين فرقاء افريقيا الوسطى بالخرطوم .
واشاد بدور السودان في تحقيق المصالحة بين الفرقاء في افريقيا الوسطى؛ ومساهمته مع الشركاء في معالجة كافة القضايا واحلال السلام بالقارة الافريقية.
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