رغم حالة الطوارئ.. آلاف يشاركون في التظاهرات بأم درمان

لم تقف حالة الطوارئ المعلنة في السودان حائلاً امام الالاف من المشاركة في الموكب الاحتجاجي الذي انطلق اليوم الاحد بمدينة امدرمان قلب العاصمة السودانية.

وتمددت التظاهرات لتشهد أضخم موكب منذ بدء الاحتجاجات في السودان ديسمبرالماضي؛ التي تطالب باسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

ورصد (السودان 365) مشاركة اعداد كبيرة من المواطنيين تقدر بالالآف في الموكب الذي انطلق تمام الساعة الواحدة ظهرا من وسط السوق بامدرمان.

وفي منطقة بري جنوب الخرطوم؛ اتسعت رقعة الاحتجاجات؛ واغلق المئات من المحتجين الشارع الرئيسي باشعال النار في اطارات السيارات.

ودعت القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير؛ الى تظاهرات اليوم في كل احياء العاصمة الخرطوم.

واصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ الجمعة الماضية؛ قرارات بفرض حالة الطوارئ في كل ولايات البلاد لمدة عام؛ كما اعلن حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية.

وقابلت الاحزاب السودانية قرارات الرئيس البشير بالرفض التام واعلنت مواصلتها للاحتجاجات حتى اسقاط النظام بالكامل.

