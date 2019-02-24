ممتاز يلتقي الولاة الجدد ويضع موجهات الحكم

قال وزير ديوان الحكم المحلي؛ حامد ممتاز؛ أن المرحلة المقبلة في البلاد هامه ومفصلية تحتاج الى الحرص والشفافية.

وأستعرض لدى اجتماعه مع ولاة الولايات العسكرين اليوم الاحد بقاعة الديوان؛ دور ديوان الحكم الاتحادي تجاه الولايات من حيث التنسيق والاتصال والربط بالمركز وتكاليفهم في المرحلة المقبلة.

وأضاف على الولاة الجدد الالتزام بالخطط والتقارير وهيكل حكومة الولاية وتكليف مدراء الوزارات الولائية بإدارة العمل خلال هذه الفترة وعلي المدراء التنفيذين بالمحليات القيام بالأعمال.

وتلي الوزير على الولاة الجدد قرار وزير الدفاع بان يكون الزي الرسمي هو زي الوالي لأنها حكومة طواري.

وقدم ممتاز شرح مفصل لقانون الديوان والمهام المتعلقة به وربطه مع الولايات؛ وهيكل الديوان المجاز وما يتعلق من الولاة تجاه الديوان من مهام.

