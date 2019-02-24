وأستعرض لدى اجتماعه مع ولاة الولايات العسكرين اليوم الاحد بقاعة الديوان؛ دور ديوان الحكم الاتحادي تجاه الولايات من حيث التنسيق والاتصال والربط بالمركز وتكاليفهم في المرحلة المقبلة.
وأضاف على الولاة الجدد الالتزام بالخطط والتقارير وهيكل حكومة الولاية وتكليف مدراء الوزارات الولائية بإدارة العمل خلال هذه الفترة وعلي المدراء التنفيذين بالمحليات القيام بالأعمال.
وتلي الوزير على الولاة الجدد قرار وزير الدفاع بان يكون الزي الرسمي هو زي الوالي لأنها حكومة طواري.
وقدم ممتاز شرح مفصل لقانون الديوان والمهام المتعلقة به وربطه مع الولايات؛ وهيكل الديوان المجاز وما يتعلق من الولاة تجاه الديوان من مهام.
كانت هذه تفاصيل خبر ممتاز يلتقي الولاة الجدد ويضع موجهات الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.