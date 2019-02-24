البشير: المرحلة المقبلة في البلاد تتطلب الامن والاستقرار

أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير بالقصر الجمهوري اليوم الاحد ولاة الولايات الجدد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف و رئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس.

وقال الرئيس البشير أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية جديدة تتطلب تضافر الجهود والعمل بجد واخلاص من أجل الحفاظ علي أمن البلاد واستقرارها وازدهارها.

وجدد الثقة في قدرة الولاة علي القيام بمهامهم علي الوجه الأكمل؛ واشار إلي أن اختيارهم تم بعناية وتمحيص.

وأكد البشير دعم الدولة لهم بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة .

وفوض البشير الولاة في اختيار من يروه مناسبا لاعانتهم ودعمهم ، ووجه بأن يكون الاختيار بالكفاءة والقدرة في المقام الأول.

