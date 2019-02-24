محاولة اختطاف طائرة متجهة إلى دبي

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد 24 فبراير، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنغلاديش.
واضطرت الطائرة، بحسب وكالة "فرانس براس"، للهبوط اضطراريا في مطار تشيتاجونغ البنغلاديشي، بعد محاولة لاختطاف الطائرة.
وأوردت الوكالة أن مسلح حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.
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