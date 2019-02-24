"إيلا": المرحلة المقبلة لمعالجة قضايا المواطنيين

قال رئيس وزراء السودان ؛ محمد طاهر إيلا؛ في أول تصريح صحفي بعد ادائه القسم امام الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاحد؛ قال أن المرحلة تتطلب جهد وتعاون الجميع لتحقيق امال واحلام المواطنيين.

واضاف ان الحكومة الجديدة ستضع نصب اعينها معالجة القضايا وهموم المواطنيين في المعاش والخدمات؛ وتابع: سنعمل على وضع سياسات تمكننا من العدل بين الناس؛ وان نكون خصوما لكل من يعمل على الاضرار بالوطن والمواطنيين.

وقال إيلا سنعمل على المساهمة في كل ماهو مطلوب من ترقية الحياة ومعالجة قضايا الناس؛ وتوفير فرص العمل الكريم للشباب.

واشار الى ان الفترة المقبلة ازالة المعوقات التي حدت بالوطن ان يكون في مؤخرة الدول العالم رغم عن انه يتمتع بالموارد الكبيرة.