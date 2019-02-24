- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد وكيل وزارة التربية والتعليم العام، الطاهر حسن الطاهر، بحسم مروجي الشائعات وكل من يثبت تورطه في كشف امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر محكمة جرائم المعلوماتية .
فيما أكد انطلاق الامتحانات في موعدها 2 مارس المقبل، وشدد على أنه لا تأثير لما يجري في الساحة من حراك سياسي أو إعلان حالة الطوارئ .
وأعلن الطاهر في مؤتمر صحفي أمس، أنه تم وضع التحوطات كافة، تجنباً لكشف الامتحانات بتعديل لائحة الامتحانات ووضع كاميرات مراقبة، وأشار وبحسب صحيفة الصيحة لإصدار قرار يمنع الدخول للامتحانات بأجهزة الاتصال والحاسوب .
كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم العام تضع كاميرات مراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.