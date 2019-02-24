عشرات القتلى في صفوف المدنيين وحركة “الشباب” بغارات جوية جنوبي الصومال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شنت طائرات من دون طيار غارات جوية متفرقة على مدن عدة بإقليم شبيلي السفلي جنوبي الصومال ما أسفر عن سقوط مدنيين ومن حركة الشباب.

وقالت مصادر صحفية صومالية نقلا عن مسؤولين محليين في إدارة جنوب غرب الصومال ” إن الغارات الجوية شنتها طائرات من دون طيار امريكية واستهدفت معاقل لحركة الشباب ومناطق تؤوي عناصرها في مدن ” جنالي” و” أوطيغلي ” و” كونيو برو”.

وأوضحت ان الغارات “استهدفت ايضا مركزا لجمع الإتاوات يخضع لإدارة مسلحي الحركة.”

واضافت تلك المصادر أن الهجمات الجوية أسفرت عن “خسائر فادحة” في صفوف عناصر حركة الشباب المنتشرة في تلك المناطق .

وأدت الغارات الجوية إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم طفل وإصابة أخرين بجروح مختلفة، وفق المصادر ذاتها.

وأكدت حركة الشباب في تصريح صحفي لها تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن مراكزها تعرضت لغارات جوية في تلك المناطق، لكنها نفت سقوط قتلى وجرحى من مقاتليها في هذه الغارات.

ولم يصدر عن القيادة العسكرية الامريكية او السلطات الصومالية اي تعليق حول الموضوع حتى الساعة 9 تغ.

يدكر أن المناطق التي تنشط فيها حركة الشباب في الصومال باتت مرمى نيران الطائرات الأمريكية المسيرة، فضلا عن هجمات برية أحيانا والتي تنفذها قوات صومالية خاصة وأفراد من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة “بلدوغلي ” بإقليم شبيلي السفلي جنوب البلاد . الاناضول

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