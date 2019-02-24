ايلا يؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، يوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير توطئة لتسلم مهامه.

وكان الرئيس البشير فرض حالة الطوارئ وحل الحكومتين القومية والولائية، واستبدلهما بحكومة كفاءات.

وتعهد ايلا عقب بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد، فضلا عن تفجير طاقات المواطنين وتوفير ما هو مطلوب وتوفير فرص العمل للشباب.

وشغل ايلا منصب والي الجزيرة بداية من العام 2015.

وأضاف أيلا: “نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز فيها كثير من المعوقات التي يمر بها الوطن وجعلته في مؤخرة دول العالم رغم كل ما يتمتع به”.