وزير الدفاع يوجه أول رسالة عقب تعينه نائبًا لرئيس الجمهورية ..شاهد ماذا قال ؟

وجه وزير الدفاع السوداني، ونائب رئيس الجمهورية، عوض بن عوف، الأحد رسالة حازمة في حضور الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي كان مرتديا الزي العسكري.

وحضر الرئيس السوداني، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا.

ووجه وزير الدفاع السوداني، رسالته إلى البشير، التي وجه فيها شكره إلى البشير على هذا التكليف.

وقال وزير الدفاع السوداني نسعى لأن نعبر بسفينة السودان إلى بر الأمان، بعد ما مرت به من صعاب وتابع تمر السودان حاليا بمرحلة استثنائية، تحتاج من الجميع الوعي والحكمة والحسم والحزم، ولن نتوانى عن ذلك أبدا.

ومضى سنعمل بصورة قوية وحازمة مع المجتمع في كافة الولايات، بصورة تشاركية لتحقيق مطالبنا وأهدافنا، التي هي أهداف الشعب السوداني كله .

وعين الرئيس السوداني محمد طاهر إيلا، وإلي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وتعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

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