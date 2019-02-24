عوض بن عوف يؤدي القسم نائبا أول

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالقصر الجمهوري اليوم الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية بحضور مولانا عبد المجيد إدريس رئيس القضاء.

وأكد النائب الأول في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا.

وشدد سيادته على أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفا أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد، داعيا الإعلام إلى القيام بدوره الوطنى في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.

واعتبر الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، داعيا الجميع للعمل على تحقيق طموحاته من خلال بسط العدل بينهم، قائلا “هم جميعهم أبناؤنا وبناتنا وسنكون معهم على تواصل”، ودعاهم إلى المعقولية و عدم الجنوح في المطالب.

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