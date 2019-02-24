نكانا يسكب الاشانتي بثلاثية ويتصدر مجموعة الهلال

تصدر نكانا الزامبي المجموعة الثلاثة مؤقتاً، بعد فوزه ضيفه الاشانتي كوتوكو الغاني بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بكيتوي، في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، ورفع نكانا رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة قبل مباراة زيسكو والهلال التي تلعب مساء اليوم وتجمد رصيد اشانتي في ثلاث نقاط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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