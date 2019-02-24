الدولار ينهار امام الجنيه بعد إعلان حالة الطوارئ في السودان .. تعرف على سعر إفتتاح تعاملات الأسبوع

بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي لأعلى مستوى له مع ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم الأسبوع الماضي، إنخفض سعره يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسبوع الجاري وذلك للتعاملات النقدية والتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية، وأرجح بعض المتعاملين السبب لإعلان حالة الطوارئ في السودان.

يوم الأحد 24 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 90.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 21 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 20.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 94.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)