حزب الأمة يطالب المحتجين بقبول قرارات عمر البشير الاخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة الوطني، بقيادة رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، عبد الله علي مسار، تأييده لقرارات الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات، والقرارات المصاحبة للخطاب حال تطبيقها بشفافية وصدق.

واعتبر مسار ” يوم “الأحد”، إن تحقيق مطالب المعارضة والمحتجين في وقت واحد أمراً مستحيلاً.

وطالب المحتجين بقبول قرارات الرئيس باعتبارها تدرجاً في الإصلاح وعدم رهن الوطن للغضب وتصفية الحسابات،.

وأشار مسار إلى أن حكم “الإنقاذ” تجذر لثلاثة حقب لذلك من الصعب اجتثاثه وأضاف: “يجب الاعتبار بالماضي والعافية تأتي درجات ليس بضربة واحدة”.

وطالب مسار البشير بأن يكون رئيساً قومياً وأن يتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني، فضلاً عن إطلاق جميع المعتقلين والاعتذار لأسر قتلى الاحتجاجات مع ضرورة إجراء محاسبة عادلة لكل من تسبب في القتل، وشدد على ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية للترتيب لانتخابات حرة ونزيهة لتقود لحكم ديمقراطي.

وتواصلت احتجاجات السودان التي ينظمها “تجمع المهنيين السودانيين” لشهرها الثالث رغم فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

باج نيوز