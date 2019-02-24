تعيين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأحد، مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية.

وجمع رئيس الحكومة السابق معتز موسى، بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية.

وتدرج الخبير الاقتصادي حولي وفي المناصب داخل الوزارة، وكان أخر منصب شغله وزيراً للدولة بالمالية.

وكان البشير فرض حالة الطوارئ بالبلاد، يوم الجمعة، واستناداً على ذلك، حكومة الوفاق الوطني والحكومات الولائية، وأمر بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.