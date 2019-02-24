شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدى سودانيون قانون الطوارئ في بلادهم، وشاركوا في موكب احتجاجي جديد يطالب برحيل النظام. وسير محتجون مسيرات ضخمة في العاصمة الخرطوم، تلبية لدعوات “تجمع المهنيين السودانيين” للمشاركة في موكب احتجاجي جديد يلي قرارات رئاسية بفرض حالة الطوارئ في البلاد. ويعتبر “تجمع المهنيين السودانيين” الكيان النقابي المنظم للاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث. وكانت معظم الهتافات تنادي بــ “إسقاط النظام، الحرية، وتمجد الشهداء”. وشهدت العاصمة الوطنية أم درمان التظاهرة الأكبر، وكان لافتاً حضور الفتيات بشكلٍ واضح. وفي حالة معتادة، خرج أهالي ضاحية بري، شرقي العاصمة للتظاهر، في الحي الذي شهد سقوط قتلى إبان الاحتجاجات، فضلاً عن تظاهرات متفرقة في عددٍ من الأحياء .

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات في العاصمة تتحدى قانون الطوارئ وتطالب برحيل النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.