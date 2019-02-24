إعادة إعلان المتحري في قضية مقتل شاب

الحاج يوسف: تسنيم جدو
أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي، إعلان المتحري في قضية اتهام أجنبي بقتل شاب بالقرب من مقابر، طعناً بالسكين إثر نقاش دار بينهما، وذلك بمنطقة التكامل بالحاج يوسف، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات المتحري في القضية التي تشير تفاصيلها الأولية إلى أن نقاشاً دار بين المجني عليه والمتهم بعد خروجهما من نادى المشاهدة، ومن ثم تحول إلى عراك على إثره استل المتهم سكيناً وسدد طعنة للمجني عليه أودت بحياته، وتلقت الشرطة البلاغ بالحادثة، وتحرك تيم إلى مسرح الحادثة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، وبالتحري معه أقر بارتكاب الجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم تحت نص المادة (١٣٠) من القانون الجنائي القتل العمد.
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