إعادة إعلان المتحري في قضية مقتل شاب

الحاج يوسف: تسنيم جدو

أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي، إعلان المتحري في قضية اتهام ‏أجنبي بقتل شاب بالقرب من مقابر، طعناً بالسكين إثر نقاش دار بينهما، وذلك بمنطقة ‏التكامل بالحاج يوسف، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات المتحري في القضية التي ‏تشير تفاصيلها الأولية إلى أن نقاشاً دار بين المجني عليه والمتهم بعد خروجهما من نادى ‏المشاهدة، ومن ثم تحول إلى عراك على إثره استل المتهم سكيناً وسدد طعنة للمجني عليه أودت بحياته، وتلقت الشرطة البلاغ بالحادثة، وتحرك تيم إلى مسرح الحادثة، وتم اتخاذ ‏الإجراءات اللازمة، وأرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، ‏وبالتحري معه أقر بارتكاب الجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم ‏تحت نص المادة (١٣٠) من القانون الجنائي القتل العمد.

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