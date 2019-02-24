محاكمة دجال احتال على رجل بمبلغ (83) ألفاً

الخرطوم: تنزيل آدم ‏

أصدرت محكمة النظام العام عقوبة رادعة بالسجن (3) سنوات ودفع ‏غرامة مبلغ (35) ألف جنيه لدجال تمت إدانته تحت المادة (22) من ‏قانون النظام العام الدجل والشعوذة، ‏حيث تعود التفاصيل إلى أن المدان ‏كان يدعي أنه يستطيع أن يعالج النساء من (الزار) وفك أعمال ‏السحر، حيث تقدم إليه أحد الأشخاص كان يريد أن يعالج زوجته التي ‏‏تعاني من الزار، وتقدم إليه وطلب منه مبلغ (5) آلاف وفي كل ‏مرة يطلب مبلغاً ‏باهظاً إلى أن وصلت جملة المبالغ إلى (83) ألف جنيه وكان ‏في كل مرة يمنحه (بخرات) ‏وأشياء لزوجته، ولم يتمكن من شفائها ‏وطلب منه الحضور إليه بعد يومين، وعندما أتى وجد باب منزله ‏مقفولاً، حينها كشف له بعض الأشخاص الذين يسكنون معه في ‏ذات ‏الحي، بأنه مستأجر ولا يقيم بالمنزل، وبعدها توجه إلى قسم الشرطة ودون ‏بلاغاً ‏ضده، وتمكنت الشرطة من القبض عليه بمنطقة عطبرة، وبعد ‏التحري معه أقر ‏بجريمته وتم تحويله إلى المحكمة. ‏

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