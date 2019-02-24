الوطني يؤجل مؤتمره ويكلف رؤساء للحزب بالولايات

الخرطوم: آخر لحظة

برز اتجاه قوي داخل المؤتمر الوطني لتأجيل المؤتمر العام المزمع انعقاده في أبريل من العام القادم، وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب حامد ممتاز في تصريحات صحفية عقب لقاء نائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، برؤساء القطاعات وأمناء الأمانات على المستوى المركزي، وقال إن اللقاء التنويري تناول المتغيرات السياسية التي طرأت في الساحة بناء على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه للشعب مساء الجمعة، والذي أجمل من خلاله كل القضايا السياسية والاقتصادية، وأشار إلى أن الاجتماع بحث الإجراءات التي تلي المؤتمر الوطني في هذا الصدد، وأضاف أن اللقاء قدم تنويراً تفيصلياً حول مؤتمرات الحزب على مستوى الولايات والمحليات، والموضوعات التي يمكن أن تناقش حول مستقبل الحزب، مشيراً إلى أن اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول إعادة بناء الحزب وصولاً للمؤتمر العام الذي قال ربما نظر الحزب لتاجيلة لمرحلة مقبلة، إلى ذلك أصدر الحزب قراراً بان يتولى نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات رئاسة الحزب في المرحلة المقبلة.

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