محاكمة أجنبية تروج الخمور البلدية ‎ ‎

الحاج يوسف: تسنيم جدو
فرضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، غرامات مالية قدرها (10) آلاف جنيه في مواجهة أجنبية أدينت بترويج الخمور البلدية، ضبطت داخل منزلها كمية كبيرة من الخمور البلدية، وقررت المحكمة حبس المدانة شهراً في حالة عدم دفعها للغرامة.
وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن شرطة النظام العام بشرق النيل قامت بحملة على محلات وأوكار الخمور البلدية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط المتهمة وهي معروفة لدى الشرطة بترويج الخمور، وضبط داخل منزلها شباب يحتسون الخمر وكمية من الخمور البلدية معبأة داخل كريستالات، وتم القبض على المتهمة والمخمورين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، ودونت الشرطة في مواجهتها بلاغاً تحت نص المادة (٧٩) من القانون الجنائي ترويج الخمور البلدية، فكانت الإجراءات.
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