الغرامة لصاحب مخبز خالف قوانين الصحة‎ ‎

الحاج يوسف: تسنيم جدو
أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، عقوبة الغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة صاحب مخبز، أدانته المحكمة بمخالفة قوانين الصحة، وقررت المحكمة حبس المدان (٦) أشهر في حالة عدم دفعه للغرامة، على خلفية العثور داخل مخبزه على (زيت) مجمد، إضافة إلى عدم حصول العاملين على كروت صحية. وتتلخص وقائع البلاغ في أن موظفي الصحة بمحلية شرق النيل، نفذوا حملة بغرض حماية المستهلك أسفرت عن ضبط زيت مجمد غير صالح للاستخدام الآدامي، وعندها أفاد صاحب المخبز بأن الزيت لـ(مسح الطاولة)، إضافة إلى عدم حصول العمال على كروت صحية، وتم القبض على المتهم واقتيد إلى قسم الشرطة ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة قوانين الصحة.
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