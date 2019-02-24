نجمة أغاني وأغاني تسخر من التعديلات الحكومية الجديدة: (التشكيل زي أغاني وأغاني بيغيروا الفنانين لكن السر قدور قاعد)

أثارت التعديلات الحكومية الجديدة بالسودان سخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواده الذين تباروا في إطلاق التدوينات الساخرة. وبحسب المتابعات لبعض صفحات المشاهير بالسودان فقد سخرت المطربة فاطمة عمر، إحدى نجمات البرنامج الرمضاني الشهير أغاني وأغاني والذي يعرض على شاشة قناة النيل الأزرق. وكتبت فاطمة التي شاركت في إحدى النسخات الماضية للبرنامج بحسب ما نقلت عنها : (التشكيل عامل زي برنامج اغاني واغاني بيغيروا الفنانين لكن السر قدور قااااااعد). الجدير بالذكر وبحسب موقع النيلين، أن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قد أصدر يوم الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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