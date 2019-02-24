مجلس الوزراء يعين وكلاء وزارات

أصدر مجلس الوزراء القومي قراراً اليوم بتعيين كل من السفير بدرالدين عبدالله محمد وكيلا لوزارة الخارجية والدكتورة فاطمة أحمد فضل وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وبحسب سونا تم أيضاً تعيين مالك بشير محمد الحسين وكيلا لوزارة النقل والتنمية العمرانية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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