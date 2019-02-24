الزلفاني يعرض بكري على أكبر اختصاصي الملاعب بتونس

حرص المدير الفني لنادي المريخ يامن الزلفاني على عرض لاعب الفريق بكري المدينة على أحد أكبر اختصاصيي إصابات الملاعب في تونس. وكان اللاعب غادر الملعب مصاباً أمام مولوية الجزائر في إياب ربع نهائي كأس زايد للأنية الأبطال بعد تجدد إصابته التي خضع إلى علاج خاص لها في الإمارات.

وقابل المدينة في تونس الطبيب الطرابلسي حسب صحيفة الصدى، الذي أكد أن اللاعب يعاني من إصابة لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالعلاج الطبيعي.

وبدأ المدينة جلسات العلاج فعلياً حيث سيخضع لجلسات مكثفة مع التونسي أحمد العابد اختصاصي العلاج الطبيعي الذي عاد للعمل بنادي المريخ ابتداءً من يوم السبت بعد أن قرر الجهاز الفني ضمه للجهاز الطبي للفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)