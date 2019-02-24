طفل يروي للمحكمة مشاهدته مقتل عريس أشجار الليمون

عقدت محكمة الجيلي بالريف الشمالي جلسة لسماع شهود الاتهام في قضية مقتل الشاب العريس يوسف محمد الحسن الذي عثر عليه قتيلاً وسط أشجار الليمون، وكان المتهم قد اعتدى على المجني عليه يوسف بضربة عصا من الخلف ولاذ بالفرار من مسرح الحادث، إلى أن ألقى القبض عليه بإحدى الولايات، ليدون اعترافاً قضائياً بارتكابه الحادثة بسبب خلاف حول قيمة لقيط الليمون من المزرعة التي يشرف عليها القتيل، وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي قامت بسماع قضية الاتهام وتقديم المتحري لليومية ومستندات الاتهام إلى أن وصلت إلى مرحلة استجواب الشهود، حيث يمثل الاتهام حسب صحيفة الدار، مكتب الدكتور عادل عبد الغني المحامي يظهر عند الأستاذ سراج الأفندي، وفي الجلسة المحددة وسط حضور كبير من أولياء الدم انعقدت المحكمة بالجيلي، حيث أدلى الطفل هارون بشهادته أمام المحكمة، موضحاً بأنه في يوم الحادث كان في طريقه داخل المزرعة بحماره، وعند وصوله إلى أشجار الليمون مكان الحادث شهد المتهم خلف أشجار الليمون، وشاهد اعتداء المتهم على صاحب المزرعة بعصا من الخلف، سقط على إثرها على الأرض وقام المتهم بضربه بالعصا أسفل الوجه وغادر بعدها المتهم مكان الحادث، ليتم استجواب الطفل بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع، كما استمعت المحكمة إلى إفادات شود الاتهام مجاهد الشيخ، الذي أدلى بأقواله بتلقيه مكالمة تلفونية عن الحادثة، وذهابه إلى مكان الحادث والعثور على المجني عليه، وبعدها أكد الطبيب وفاته، كما استمعت المحكمة إلى إفادات الشهود جمال الشيخ وياسر سعيد، حيث أدلوا بإفاداتهم حول الحادثة ليتم بعد ذلك رفع الجلسة وتحديد جلسة لسماع بقية شهود الاتهام يوم الاثنين القادم بإذن الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)