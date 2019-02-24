ثعبان ضخم يثير الرعب داخل صالون تجميل شهير..!

عاش زبائن صالون تجميل نسائي معروف بوسط الخرطوم حالة من الرعب ليلة الجمعة بعد ظهور ثعبان متجولاً داخل باحة الصالون وفشلت كل محاولات الشباب الذين استنجدت بهم العاملات بالصالون من المحال المجاورة لهم بقتله، وأصاب الهلع حسب صحيفة السوداني، إحدى العروسات التي بدأت الخبيرة في وضع اللمسات لها وفشلت تهدئتها بعد دخولها في حالة البكاء والخوف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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